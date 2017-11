Ronald Giphart vertelt over zijn robotexperiment in Groninger Forum

Ronald Giphart schreef in het kader van Nederland Leest samen met robot Asibot een boek. Wat is het resultaat? Hoe vond Giphart het om samen te schrijven met een robot? Hoe ging het in zijn werk? Journalist Sonja Schulte interviewt Giphart over deze bijzondere samenwerking op zaterdag 18 november om 13.00 uur in het Groninger Forum, locatie Oude Boteringstraat. De entree is gratis.



In de hele maand november deelt het Groninger Forum onder de noemer Nederland Leest traditiegetrouw in alle bibliotheken in de stad een gratis boek uit. Dit jaar krijg je het boek 'Ik, robot' van Isaac Asimov cadeau. Het Groninger Forum nodigt iedereen uit om op 18 november mee te discussiëren over de toenemende invloed van robotica op de maatschappij.