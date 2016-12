Roald Dahls fantastische wereld komt tot leven in Groningen

Niet raar opkijken als je deze week de Grote Vriendelijke Reus, een stel heksen of Willie Wonka tegenkomt in de Groninger binnenstad. Van 28 tot en met 30 december viert het Groninger Forum namelijk op grootste wijze het honderdste geboortejaar van de geestelijk vader van al deze fantastische creaties: Roald Dahl.

Gedurende het driedaagse Roadl Dahl-festival wordt het publiek niet alleen in het Groninger Forum, maar ook in de binnenstad van Groningen vermaakt met straattheater, vertellingen, een parade en nog veel meer activiteiten. Zo is er een heus Snoskommer Café ingericht, waar geknutseld, voorgelezen en geschminkt zal worden, toont de Forum-bioscoop de hele dag door Roald Dahl-films en is er een Reuzenparade door de binnenstad.



Bekijk hier het volledige programma van het Roald Dahl-festival.