RKZBios trapt 2017 af met Ierse muziekkomedie Sing Street

De week daarna gaat de RKZbios met filmmaker Ruben Smit op reis over het Nederlandse rivierenlandschap met Levende Rivier - vooraf wordt de korte documentaire In Kropsdam is Iedereen Gelukkig vertoond. In het Mexicaanse Walking Distance maken we kennis met Fede die via fotografie nieuwe vrienden maakt. De RKZbios sluit de maand januari af met het sfeervolle drama Silent Ones.



Sing Street is een muzikale komedie van de Ierse regisseur John Carnet die speelt in 1985. De 14-jarige Conor wordt door zijn ouders van een dure privéschool naar een ruige openbare school in Dublin gestuurd. Op school krijgt hij te maken met een strenge hoofdmeester en thuis doen z'n ouders niks anders dan ruzie maken. Zijn ontsnapping is de muziek, waarin hij wordt opgeleid door zijn oudere broer Brendan. Als hij de mooie Raphina tegenkomt is Conor op slag verliefd. Hij vraagt of ze in de videoclip van z'n band wil spelen. Conor zal snel moeten handelen om een formatie samen te stellen, want de band waar hij het over heeft, bestaat namelijk nog niet.



Voor meer informatie: www.rkzbios.nl