Open dag American Football – Groningen Giants zoekt jeugd

De Groningen Giants – de enige American Football club in de stad - organiseert zondag 18 juni een open jeugddag. Iedereen vanaf 14 jaar is uitgenodigd om deze sport te ervaren. Ook ouders zijn welkom om te komen kijken. Ook zal er een coach van het Nederlandse team de Dutch Lions langskomen om de dag een nog groter succes te maken. Aanmelden kan via info@groningengiants.nl

American Football is een opkomende sport in Nederland, maar heeft bij veel mensen een nogal ruig imago. Hoewel het zeker een fysieke sport is, staat juist veiligheid hoog in het vaandel, aldus Giants. Dit wordt gewaarborgd dankzij het dragen van beschermende kleding, duidelijke spelregels en juiste techniek. De sport kenmerkt zich door snelheid, kracht, inzicht, behendigheid en bovenal teamgeest, samenwerking staat centraal in deze avontuurlijke sport.

Voor iedereen die kennis wil maken met American Football organiseert American Football Club Groningen Giants op 18 juni een open dag speciaal voor jeugd van 14 jaar en ouder. De Giants zoeken nieuwe jeugdspelers in alle maten (groot/klein, dik/dun, snel/langzaam, lang/kort). Een van de voordelen van American Football is namelijk dat er voor elk postuur een geschikte positie is. Er is niet zoiets als te klein of te zwaar. Ervaring is niet nodig voor de open dag, mensen die op zoek zijn naar iets nieuws worden juist gewaardeerd.

Deelname aan de dag is geheel gratis, voor drinken en een kleine snack wordt gezorgd. Schoenen met noppen worden aangeraden en overig materiaal, zoals schouderpads en helmen, worden ter beschikking gesteld.

De dag begint om twaalf uur met een korte opening waarin we de regels en posities American Football kort zullen bespreken. Daarna gaat de training beginnen; het zal bestaan uit verschillende onderdelen waarin alle aspecten van American Football behandeld worden. Hierdoor zul je ervaren hoe het is om een echte American Football speler te zijn. De training zal tot ongeveer 16:00 uur duren.

Meld je aan voor deze dag door te mailen naar: info@groningengiants.nl met je naam, geboortedatum & telefoonnummer.

Het facebook event is hier te vinden: www.facebook.com/events/1862921403972528