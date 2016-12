Oost-Europese strips in Stripmuseum

De expositie maakt duidelijk dat daar een grote verscheidenheid aan strips wordt gemaakt. De tentoonstelling laat een veelheid aan stijlen zien, waarbij opvalt dat het thema ‘agressie’ in een groot deel van de tekeningen tot uitdrukking komt.



Het is niet de enige expositie die komende weken in het Stripmuseum te zien is. In de kerstvakantie kunnen bezoekers er ook terecht voor Willems Wereld: 1001 Tekeningen van Aloys Oosterwijk en Willem Retour.



De eerste expositie biedt een overzicht van het werk van Aloys Oosterwijk. Hij is niet alleen de maker van de strip Willems Wereld, maar staat tevens bekend als de beste rechtbanktekenaar van Nederland.



‘Willem Retour’ is een overzichtstentoonstelling van het werk van Bernhard ‘Willem’ Holtrop die dit jaar zijn 75e verjaardag vierde. Zijn carrière als politiek tekenaar begon in 1965 in het fameuze blad Provo. Vanaf 1968 woont en werkt hij in Frankrijk, waar zijn tekeningen onder andere verschenen in het landelijke dagblad Libération en in het bekende satirische blad Charlie Hebdo.



Voor 2017 staat opnieuw een aantal bijzondere exposities gepland, waaronder Tina 50 Jaar, over het populaire meisjesblad en een overzichtsexpositie rondom het werk van de Nederlandse Disneytekenaar Daan Jippes.