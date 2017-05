Noorderzon maakt programma bekend tijdens maandelijkse live talkshow

Op woensdag 17 mei om 20.00 uur presenteert Noorderzon de eerste zeven bevestigde voorstellingen uit het hoofdprogramma met de eerste van een serie live talkshows in het Grand Theatre. In Mark Talks vraagt journalist Joost Ramaer de artistiek directeur van het festival, Mark Yeoman, het hemd van het lijf over het programma dat tot dan toe bekend is. Ook gaat op 17 mei de kaartverkoop voor Noorderzon van start.

Over zeepjes gemaakt van menselijk vet en performers bedekt met koffie en klei. Van makers die de zwaartekracht trotseren tot een voorstelling met het publiek in de hoofdrol. Mark Yeoman haalt dit jaar de meest bijzondere voorstellingen uit alle uithoeken van de wereld naar Groningen. Op woensdag 17 mei verklaart Mark zijn intrigerende programma in de gratis toegankelijke talkshow Mark Talks.



Vanaf mei presenteert Noorderzon elke maand een groot deel van het programma met een live talkshow in het Grand Theatre. De toegang is gratis, reserveren kan via info@noorderzon.nl.



Vanaf deze momenten is het ook mogelijk om kaarten kopen voor de besproken voorstellingen.



Foto: Niels Knelis Meijer