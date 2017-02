NNT houdt 24-uurs dansmarathon: dansen tot je erbij neervalt

Deelnemers kunnen inhaken of afhaken wanneer ze maar willen. Maar: wie het volhoudt om 24 uur lang mee te dansen, krijgt een gratis toegangskaart voor de première van Carrousel.



Rondom de dansmarathon worden allerlei activiteiten georganiseerd, variërend van morning yoga tot miniconcerten en van smartlappen zingen tot een theatrale inleiding op Carrousel. Ook voor ontbijt en diner wordt gezorgd.



De cast en crew van Carrousel laten zich sponsoren om op die manier geld op te halen voor het werk van Artsen Zonder Grenzen in Syrië.



De voorstelling Carrousel gaat op 4 maart in première in de Stadsschouwburg in Groningen. Daarna is de voorstelling nog in Groningen te zien van 8 tot en met 10 maart en van 5 tot en met 8 april.



In Carrousel slepen de acteurs van het Noord Nederlands Toneel, de dansers van Club Guy & Roni en de muzikanten van het Asko|Schönbergs K[h]AOS de bezoeker mee in een eindeloze dansmarathon. Een uitputtende competitie, die wordt gadegeslagen door toeschouwers voor wie het leed van de deelnemers een vorm van vermaakt is. Regisseur Guy Weizman en schrijver en dichter Bernard Dewulf vroegen zich af hoe het toch komt dat we zo graag naar het lijden van een ander kijken tijdens sportwedstrijden, reality-shows, het journaal, films, social media of theatervoorstellingen. Brengt het je eigen geluk net iets meer onder handbereik?