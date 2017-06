NNO, NNT, Oosterpoort en Stadsschouwburg luiden op verrassende wijze nieuwe culturele seizoen in

Op zaterdag 3 juni luiden het Noord Nederlands Orkest, Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni en De Oosterpoort en de Stadsschouwburg in de binnenstad van Groningen samen het nieuwe theater- en concertseizoen in. Dat doen de drie culturele instellingen, die komend seizoen opgeteld maar liefst 350 voorstellingen en concerten presenteren, op geheel eigen en nu nog geheime wijze.

Wie nieuwsgierig is geworden, is van harte welkom om komende zaterdag 3 juni tussen 14.30 en 16.00 uur naar de hoek van de Herestraat (bij de Nikki winkel) te komen, alwaar het nietsvermoedende winkelende publiek op een verrassing wordt getrakteerd.



Alle aanwezigen maken zaterdag ook nog eens kans op leuke prijzen. Zo worden onder het publiek niet alleen seizoenbrochures maar ook 'gelukskrassers' uitgedeeld. Met de 'gelukskrasser' kan voor leuke prijzen worden gekrast. De gelukkige winnaar van de hoofdprijs mag zelfs een jaar lang gratis naar 100 geselecteerde voorstellingen en concerten in De Oosterpoort en de Stadsschouwburg.



Nieuwe programma’s

Deze maand presenteren de culturele instellingen hun nieuwe programma’s voor het seizoen 2017-2018. Het Noord Nederlands Orkest – dat in 2016 alle bezoekersrecords doorbrak – presenteerde het nieuwe programma begin mei, de Oosterpoort en de Stadsschouwburg en het NNT volgden kort daarna.



Kijk voor meer informatie over het nieuwe seizoen op:



www.nno.nu



www.nnt.nl



www.de-oosterpoort.nl