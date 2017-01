Nieuwjaarsfestival vanavond in MartiniPlaza

Medewerkers van MartiniPlaza kijken met spanning uit naar vanavond. Want voor het eerst zal het Nieuwjaarsfeest-nieuwe stijl- van de gemeente Groningen in MartiniPlaza worden gehouden.

Bovendien is het traditionele feest vier jaar lang niet gehouden in Groningen. De directeur van Martiniplaza, Willem de Kok, wil Martiniplaza weer een belangrijke rol laten spelen in de Groningse samenleving, en daarin past het houden van een Nieuwjaarsfeeest volgens hem uitstekend.

Het feest is in een nieuw jasje gestoken en opgezet als een groot festival voor en door alle Groningers, jong en oud. Het Nieuwjaarsfestival in MartiniPlaza biedt amusement, een brede muzikale programmering en een culturele proeverij.

Al vanaf vier uur vanmiddag is er een indoor kermis die duurt tot zeven uur. Om zes uur vanavond begint er een gevarieerd programma. De toegang is gratis.