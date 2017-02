Nieuw talent op festival Preipop

Op 9 en 10 februari vindt alweer de 11e editie van Preipop plaats. Preipop is een festival dat sinds 2007 jaarlijks in februari wordt gehouden op het pand van studentenvereniging Cleopatra A.S.G. in Groningen.

Preipop biedt een podium aan nieuw talent uit Nederland, en de omgeving van Groningen in het bijzonder. Wat het festival bijzonder maakt is haar brede programmering. Van intieme singer/songwriter muziek tot stampende rock, van relaxte jazz tot energieke ska: op Preipop vind je het allemaal.



Naast beginnend talent staan er op elke editie ook een aantal wat meer gevestigde namen. Zo speelden op de allereerste editie The Heavens Devils, een band die al meerdere popprijzen heeft gewonnen. Andere hoogtepunten waren o.a. the Swains (2008), A Silent Express (2010) en A Liquid Landscape (2011).