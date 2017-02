Make-over voor zwembad Kardinge

Het stadsbestuur stelt de gemeenteraad voor om geld dat was gereserveerd voor vervanging van de waterglijbaan te gebruiken voor de kwaliteitsimpuls.

Uit klantenonderzoek blijkt dat zwembadbezoekers de huidige glijbaan nog prima vinden en liever andere verbeteringen zien. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de huidige glijbaan de komende acht jaar nog veilig te gebruiken is.



Echt grote investeringen zijn volgens het college van burgemeester en wethouders niet reëel, omdat Kardinge als geheel over zeven jaar is afgeschreven. De komende jaren zal er volgens de gemeente worden nagedacht over de toekomstige invulling van het complex.



Met de nu voorgestelde aanpassingen kan het zwembad, dat veel wordt bezocht door gezinnen met kinderen, er volgens het college weer even tegenaan. Het plan is om in 2020 opnieuw een dergelijke kwaliteitsimpuls aan het zwembad te geven.



Het is de bedoeling dat de werkzaamheden dit voorjaar worden uitgevoerd. Het zwembad zal in die periode gewoon open blijven.