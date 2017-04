Machinedrum met solo live set naar Simplon

De afgelopen jaren heeft de Amerikaan Travis Stewart, beter bekend als Machinedrum, vele gezichten laten zien. Allen van een bijzonder muzikaal karakter waardoor hij een unieke plaats inneemt binnen de elektronische muziek. Waar hij ooit begon met hiphop beats te combineren met experimentele elektronica, maakte hij later uitstapjes met een dosis trap, grime en dubstep. Op zijn laatste plaat 'Human Energy' slaat Machinedrum wederom een nieuwe weg in.



De muziek van Machinedrum blijft constant evolueren, alleen de kenmerkende snelle beats blijven bestaan. Op 'Human Energy' (2016), uitgebracht op het label Ninja Tune, worden ze aangevuld door kleurrijke, energieke geluiden. Neem de track 'Do It 4 U' als goed voorbeeld. Stilzitten is voor de New Yorker geen optie, onlangs verscheen alweer de nieuwe track 'U Betta' en maakte hij ook een remix van 'Get Deaded' van Noisia.



In Nederland is Machinedrum een graag geziene gast binnen de elektronische scene, hij was onder meer te zien op festivals als CATCH, STRP, Lowlands en Le Guess Who. Deze zomer is hij te zien op verschillende Europese festivals, maar voor het zover is komt hij eerst langs op het podium van Simplon voor een solo live set!



Kaarten voor de show kosten in de voorverkoop 13 euro en zijn verkrijgbaar via www.simplon.nl, De Jongens van Hemmes en Simplon Jongerenhotel.