Liefhebbers van folk komen bij Rapalje Zomerfolk Festival aan hun trekken

Van boogschietwedstrijden, workshops en Highland Games voor kinderen tot ontspannen in het gras en genieten van een drankje terwijl de klanken van prachtige muziek over het veld klinken. En natuurlijk kan er altijd en overal gedanst worden! Het Rapalje Zomerfolk Festival is een feest voor iedereen!



Natuurlijk is er veel muziek met bands uit binnen- en buitenland. Maar liefhebbers van folk komen ook aan hun trekken bij de vele standjes met eten, drinken en andere bijzondere waren. Als het donker wordt gaat het vuur aan en is alles verlicht met grote vuren.



Er wordt betaald met een oude Fyndlingh munt (geen plastic muntjes, maar eerlijk metaal). Drinken doen de bezoekers uit aardewerken bekers die met de hand gemaakt zijn. Ons eigen “Rapalje Bier” wordt tijdens het festival geschonken. Dit bier met lokale ingredienten is in Groningen gebrouwen.



De Cooking Highlander verzorgt de catering. Zij verzorgen eerlijk biologisch vlees gebakken op de barbecue. Ook kun je gerechten proeven die zijn gemaakt van insecten.



Tijdens Zomerfolk treedt natuurlijk Rapalje op. Daarnaast zijn er ook optredens van The Dublin Legends, Ferocious Dog en de Tannahil Weavers.



Meer informatie over de kaartverkoop is te vinden op www.zomerfolk.nl.