Let’s Gro: alles over toekomst van winkels in Groningen

Het Let’s Gro festival over de toekomst van Groningen is in volle gang. Het festival duurt nog tot en met morgen, dus nog gelegenheid genoeg om kennis te maken met de meest verrassende innovaties en ideeën. Gisteren was er een ‘Retail Safari’, een stadswandeling door een aantal straten van Groningen, waarbij vernieuwende winkels werden bezocht. De safari was georganiseerd door het Servicepunt Detailhandel in opdracht van de Groningen City Club, Bedrijvenvereniging WEST en de gemeente Groningen. Vanavond komt er een super-specialist op het gebied van nieuwe winkels, Ibrahim Ibrahim, vanuit Londen naar Groningen gevlogen voor een lezing op de Grote Markt.