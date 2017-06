Ladiesrun Groningen: bijna 18.000 euro voor Pink Ribbon

Met bijna 1900 loopsters en een prachtige lentezon ging het loopevenement voor vrouwen succesvol van start en kleurde de binnenstad van Groningen in een korte tijd roze. De deelneemsters volbrachten 2,5 km, 5 km, 7,5 km of 10 km op een vernieuwd parcours. De snelste dame op de 2,5 km was Leonie Brummer (10.28), op de 5 km was dat Jacelyn Gruppen (17.03). Christien Koning finishte als eerste op de 7,5 km in (32.40) en de eer voor de snelste atlete op de 10 km is voor Romina Vitale (48.22).