Koningin Máxima bij concert in De Oosterpoort

Koningin Máxima was dinsdagmiddag in De Oosterpoort in Groningen. Ze woonde een uitvoering bij van het NNO. Dit concert maakte onderdeel uit van het project “Méér Muziek in de Klas Lokaal”.Koningin Máxima is erevoorzitter van een platform dat er naar streeft om het muziekonderwijs op alle basisscholen te verbeteren. Op deze foto ontbreekt helaas Koningin Máxima, want volgens protocol mochten er van haar geen foto’ s worden gemaakt. Maar wel ziet u wethouder van cultuur Paul de Rook en het NNO. (Foto: Grace Bregman).