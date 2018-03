Komend weekend: vintagekleding per kilo

Komend weekend worden er busladingen vol hippe vintagekleding naar Groningen gereden. Niet zonder reden: in EM2 op het voormalige Suikerunieterrein is er zaterdag 10 en zondag 11 maart een spectaculaire ‘Vintagekleding per Kilo Sale’. Vintagepareltjes voor 15 euro per kilo.

Het event wordt georganiseerd in samenwerking met ROF Whole Sale. Deze partij verzorgde een aantal jaren geleden de allereerste ‘kleding per kilo verkoop’ in Nederland en weet nog steeds de mooiste vintage- en tweedehandskledingstukken te bemachtigen.



De entree voor het evenement is gratis. Garderobe á € 1,-. is verplicht. De kleding kost € 15,00 per kilo.