Dit weekend opnieuw tal van winteractiviteiten in Groninger binnenstad

De Groninger winteractiviteiten zijn duidelijk in volle gang. Ook in het weekend van 23 en 24 december, in de korte aanloop naar kerst, wordt er van alles in de binnenstad georganiseerd, zo meldt uit.groningen.nl

Zo krijg je bijvoorbeeld de kans om in een groot stuk ijs te hakken en zijn er diverse straatacts te zien. Dus heb je je kerstinkopen al gedaan en ben je op zoek naar ander vertier.

Vrijdag 23 december – Gewapend met een reuzentuba, een bombardon met daarin een muziekdoosje, struinen de stokoude Tom en Tom van 14:00 tot 18:00 uur de straten en pleinen van Groningen af. Hun liedjes spelen ze voor oudjes, jonkies, mooie vrouwen en deugnieten. Het straattheater van Tom, Tom & de Bombardon speelde afgelopen twee zomers door Nederland, Duitsland en België en won de 3e prijs op het internationale straattheaterfestival in Meppel.

Vrijdag 23 december – Wie op vrijdag tussen 15:00 en 20:00 uur de binnenstad betreedt, heeft grote kans om de imposante, gevleugelde gedaantes van het Close Act steltentheater tegen het lijf te lopen. De metershoge, mystieke steltdansers bewegen zich gracieus door de straten, wervelend met hun felgekleurde vleugels. Een lust voor het oog.

Zaterdag 24 december – Op zaterdagmiddag wordt letterlijk het ijs gebroken. Van 12:00 tot 16:00 uur zijn spectaculaire demonstraties met ijssculpturen te zien. Een icecarver maakt iconische ijskunstwerken die symbool staan voor Groningen. Hierbij kun je denken aan de Martinitoren of een beeld van Rodin. Het leuke is dat het publiek zelf ook met een bijteltje in de weer mag. Hak bijvoorbeeld zelf je muntje voor de schaatsbaan uit het ijs.

Zaterdag 24 december - Kerstkoor The Santa Singers komt tussen 12:00 en 16:00 de mooiste kerstliedjes in de binnenstad zingen. Gehuld in een rode kerstoutfit inclusief kerstmutsen en sjaals, brengen zij een gevarieerd programma met Engelse en Amerikaanse Christmas songs.

IJSBAAN:

t/m 6 januari – Haal je ijzers uit het vet en kom schaatsen op de gezelligste ijsbaan van het land. Geheel in het teken van Frozen is de Grote Markt dit jaar omgetoverd tot een waar ijsparadijs voor jong en oud. Vanuit het horecapaviljoen, dat wordt verzorgd door De Drie Gezusters, heb je een perfect uitzicht op de ijsbaan en is het ook voor de minder fanatieke schaatsers uitstekend toeven.

Bron, en meer informatie: www.uit.groningen.nl