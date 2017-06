Komend weekend: Groninger Molenweekend

Het thema dit jaar is ‘Beestenboel’. Veel onderdelen in een molen zijn vernoemd naar dieren. En sommige molens hebben zelfs een dierennaam. Is het gemakkelijk een element in de molen met een dierennaam te herkennen?



Deelnemende Molens

De meeste van de bijna negentig molens in onze provincie is op één of beide dagen geopend. Molenaars en molengidsen staan de bezoekers graag te woord. Ook worden er verschillende activiteiten georganiseerd.



Kijk voor alle deelnemende molens en welke activiteiten zij organiseren op: www.groningermolenhuis.nl