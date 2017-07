Komend weekend Culinaire Verleiding in Noorderplantsoen

Ook dit jaar komen er weer tal van foodtrucks naar Groningen voor de Culinaire Verleiding. Waar de vorige edities van het foodtruckfestival nog plaatsvonden op het Ebbingekwartier, is ditmaal gekozen voor een nog sfeervoller locatie: het Noorderplantsoen.

Op 7, 8 en 9 juli kun je rondom de vijver in het plantsoen genieten van al het heerlijks dat de vele foodtrucks te bieden hebben. De toegang is gratis: je betaalt ecnkel voor wat je consumeert.



Naast eten en drinken is er ook live muziek en zijn er allerlei activiteiten voor kinderen.



Klik hier voor meer informatie