Jonge Harten: Groningen barst vanaf vrijdag van talent, toneel, dans en theater

Vrijdag 17 november gaat de twintigste editie van Jonge Harten van start. Het festival toont meer dan dertig verschillende voorstellingen, installaties en muziekoptredens. Jonge Harten betrekt jonge mensen actief bij het festival, brengt hen in dialoog met de makers en nodigt uit: 'Wil jij ook in actie komen? Join the Party!'



Er is een breed contextprogramma om het publiek in beweging te krijgen. Zoals de nagesprekken van de Notenkrakers en Optie C , de Masterclass Actievoeren of de Twerkshop. Ook leidt het festival ieder jaar jonge bloggers en recensenten op binnen de context van het festival. Zij zijn te volgen op het Jonge Harten blog . Daarnaast viert het festival haar 20 jarig bestaan met 20 feestjes .



Jonge Harten vindt plaats van 17 t/m 25 november 2017.