Het kan weer: zeehonden spotten bij de Punt van Reide

Het Groninger Landschap heeft de zeehondenkijkwand aan de Punt van Reide weer opgezet. Bezoekers kunnen komend seizoen van achter de wand weer zeehonden bekijken zonder die dieren te verstoren. De verwachting is dat de eerste zeehonden rond half mei te zien zijn.

Het gebied rond polder Breebaart trekt jaarlijks vele tienduizenden bezoekers. Veel bezoekers komen speciaal voor de zeehonden die vlak achter de dijk liggen. Op sommige dagen liggen er tegen de 300 dieren. Het gaat om zowel mannetjes, vrouwtjes als een groot aantal jonge zeehonden. De jonge dieren leren bij de Punt te zwemmen en te jagen naar vis.



Het Groninger Landschap, het waterschap Hunze en Aa’s en de zeehondencrèche in Pieterburen besloten om een speciale kijkwand te plaatsen om te voorkomen dat mensen de dijk opklimmen en zo de zeehonden verstoren. De dieren schrikken namelijk van bewegende silhouetten op de dijk, maar wennen wel aan een kijkwand zolang de mensen er maar achter blijven en er niet naast of voor gaan staan. De kijkwand wordt in de herfst, bij het begin van het stormseizoen weer verwijderd.