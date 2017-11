Herbie Hancock, Thundercat en Avishai Cohen op Rockit Festival in De Oosterpoort

De Oosterpoort presenteert in eigen huis op één dag achttien acts in vijf zalen. Het gaat om een spannende mix van rising stars en gevestigde namen, met pionier Herbie Hancock als inspirator. Rockit ontleent namelijk zijn naam aan Hancock’s gelijknamige baanbrekende monsterhit uit 1983.



De line-up die de Oosterpoort samen met coproducent het North Sea Jazz Festival presenteert, bestaat uit artiesten die zich open stellen voor het onbekende. Muzikanten die volgens de organisatie 'een nieuw sterrenstelsel' betreden door jazz als uitgangspunt te nemen, maar veel verder gaan dan dat. Door bijvoorbeeld samen te werken met hiphop, pop en rockalbums en die invloeden verwerken in hun eigen projecten.



Zo zijn saxofonist Donny McCaslin en drummer Mark Guiliana te horen op David Bowie’s Blackstar, is Jeff Parker bandlid van de post-rockgroep Tortoise en werkt Thundercat samen met Kendrick Lamar en Michael McDonald.



Daarnaast richt Rockit zich op veelgeprezen acts binnen de internationale jazz- en muziekscene. Denk aan BADBADNOTGOOD, Portico Quartet en trompettist Avishai Cohen, die onlangs van De Volkskrant een vijfs-sterren recensie ontving.



Food line-up met onder andere sterrenkok Onder de Linden



Rockit heeft niet alleen een indrukwekkende muzikale line-up; ook op het gebied van horeca wordt hoog ingezet. Zo kunnen bezoekers genieten van een sterrenlunch of diner van chef-kok Steven Klein Nijenhuis van restaurant Onder de Linden in Aduard.



Daarnaast kunnen de bezoekers van Rockit flaneren door de Aziatische food-straat met authentiek Indonesisch en trendy Thais, hun dorst lessen bij de wijn- en champagne of bier-bar en genieten van andere culinaire verrassingen.



Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op www.rockit-festival.nl.