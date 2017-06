Grote Markt omgetoverd tot beach volley-veld

Dit in het kader van de Dela Eredivisie Beach Tour. De Grote Markt is het hoofdveld – hier is zondag ook de finale – maar er wordt ook gespeeld op de velden van Beach Volley Club Groningen op Sportpark Coendersborg.



Op beide plekken komt komend weekend de Nederlandse beachvolleybaltop in actie. En op zondag strijden ook de Footvolleyers om de titel op Coendersbeach.



Rondom de wedstrijden zijn allerlei activiteiten, zoals clinics, een toernooi en bezoekers kunnen hun volleybalskills testen in het Join volleybalpark.



