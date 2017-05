Groot muzikaal festival op 20 locaties in noord-Groningen: ‘Terug naar het begin’

Wie het programma goed bestudeert, ziet tussen de regels door het festivalthema van dit jaar al doorschemeren: ‘... en de ander’. Artiesten gaan op hun eigen manier aan de slag om ons iets te laten ontdekken over vreemde, lieve, herkenbare, boeiende anderen. En een beetje over onszelf. Zo vraagt Laura van Dolron zich af wie we bedoelen met ‘wij’ en vertelt schrijver Robert Vuijsje wat het betekent om Nederlander te zijn. Remy van Kesteren nodigt je uit in zijn eigen muzikale wereld en de Amsterdam Klezmer Band haalt de wereld juist naar ons met een veelvoud van muzikale genres. Lévi Weemoedt beziet het allemaal in zijn eigen cynische stijl: in zijn gedichten zie je de humor van ons menselijk geworstel met identiteit.