Groninginnedag: het aftellen is begonnen

Het aftellen kan beginnen. Aankomende zaterdag staat de stad Groningen in het teken van de eerste Groninginnedag: de nationale terugkomdag voor iedereen die iets heeft of heeft gehad met Groningen. In het kader van Groninginnedag is er een bomvol programma.

Zo is de Der Aa-kerk het decor van het eerste jeneverfestival en is er op de Ossenmarkt een bierfestival. OP de Vismarkt is een kookwedstrijd en Mr. Mofongo presents Leve de Groningin: een unieke Groningse gin.



Overnachten kan dit weekend op de Grote Markt, die voor de gelegenheid wordt omgedoopt totc camping. Er is ruimte voor zo’n 500 gasten. De camping is alleen toegankelijk voor de campinggasten en voorzien van alle nodige sanitaire voorzieningen.



Het volledige programma is te lezen op www.groninginnedag.nl.