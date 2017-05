Groninger Landschap organiseert avondfietstocht rond het Zuidlaardermeer

Het Groninger Landschap organiseert op woensdag 17 mei om 17.30 uur een fietstocht rondom het Zuidlaardermeer. De route gaat langs de mooiste natuurgebieden aan de boorden van het Zuidlaardermeer, waar de natuurontwikkeling op een aantal plaatsen in volle gang is.

De 25 kilometer lange tocht leidt de deelnemers via de Oostpolder met het veerpontje naar Meerwijck, door Leinwijk en het Wolfsbargegebied naar de Groeve en via Zuid- en Midlaren langs het hunebed in Noordlaren terug naar het startpunt, het haventje van Noordlaren aan de Meester Koolweg.



Deelname aan de avondfietstocht is gratis, maar wie wil meefietsen moet zich wel even aanmelden via de website van het Groninger Landschap.