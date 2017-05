Groningen krijgt 'Maak-festival': drones, robots, leuke techniek en creativiteit

Mensen die van knutselen houden, maar ook die er niet van houden, ouders, kinderen, mensen die iets willen weten over drones, robotjes of andere nieuwe technologie: eigenlijk íedereen kan volgende week zaterdag 20 mei terecht op het Maak Festival in Groningen. Het is de vijfde keer dat dit evenement wordt gehouden in de locatie Oude Boteringestraat van het Groninger Forum en in het Grand Theatre aan de Grote Markt. Er is enorm veel te beleven, te zien, te maken en horen én je mag overal aanzitten!