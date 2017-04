Nieuwe editie Swingin’ Groningen: 15, 16 en 17 juni

Groningen is meest swingende stad van Nederland? In het weekend van 15, 16 en 17 juni zeker. Groningen krijgt dan opnieuw, voor de 23 ste keer, het grote jazzfestival Swingin’ Groningen .

Het publiek wordt dat weekend getrakteerd op crossovermuziek zoals funk, soul en groove en alle andere muziekstromen die zijn ontstaan vanuit de jazz. Op 15 juni start het festival met de Noord Europese jazztalent contest. Welk talent mogen we dit jaar uitroepen tot het talent? Traditiegetrouw op vrijdag- en zaterdagavond een avondvullend programma.





Dit jaar met live muziek vanaf 5 podia: het Waagplein, het Broerplein, de Ellebogen, het Uurwerkersplein en het Zuiderdiep. Op het programma staan zowel bekende artiesten als aanstormend talent. Onder de noemer ‘Talent Stage’ is op de verschillende podia een groot aantal talenten te zien en te horen! Swingin’ Groningen haalt graag talentvolle bands voor het eerst naar Nederland en geeft graag het laatste zetje om door te breken in de muziekindustrie.





Het samengestelde programma is uniek, dit vind je nergens in Nederland en daarbuiten! Met de muzikale invulling op de donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond zijn we er nog niet! Ook de gehele zaterdag staat in het teken van muziek! StadsKabaal is uitgebreid en vanaf 11:00 uur treden tal van bands op het Waagplein.