Gratis filmavond in Sociëteit De Harmonie: ‘Boer tussen kunst en koren’

Op donderdagavond 9 november wordt in Sociëteit De Harmonie aan de Kreupelstraat 10 te Groningen op groot scherm de film ‘Boer tussen kunst en koren’ te zien. Stichting Beeldlijn maakte deze documentaire over boer Albert Waalkens die in 1962 een spraakmakende galerie begon in de stal van zijn boerderij in Finsterwolde.

Waalkens liet in zijn stal de meest experimentele kunstenaars werken en exposeren. Finsterwolde werd daarmee een trekpleister voor de jonge avant-garde uit het hele land. Oud-directeur van Academie Minerva, Petri Leijdekkers, verzorgt de inleiding op de film. Deze filmavond is onderdeel van het veelzijdige cultuuraanbod van De Harmonie. De inloop is vanaf 19.30 uur, de film begint om 20.00 uur. Entree is gratis voor iedereen.

Het is dit jaar tien jaar geleden dat de markante Groninger Albert Waalkens (1920-2007) overleed. Reden voor Stichting Beeldlijn, maker van documentaires over het culturele en sociale leven in het Noord-Nederland, een film over hem te produceren.

Waalkens stond bekend om het opstellen van beeldende kunst langs openbare wegen in Finsterwolde en ver daarbuiten. Tijdens zijn tentoonstelling ‘Beeld en Route’ waren er maar liefst 200 abstracte beelden van 63 beeldhouwers te zien. Ook liet de galeriehouder een spraakmakende sekstentoonstelling toe aan zijn publiek.

Dat een herenboer zich bezighield met ‘zulke’ kunstenaars viel niet bij iedereen in goede aarde. In oktober 1982 brandde de boerderij van Waalkens volledig af. Na de brand liet Waalkens een nieuw huis annex galerie ontwerpen door architect Gunnar Daan.

Foto: RHC Groninger Archieven