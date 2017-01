Genomineerden Beste Groninger Film 2016 bekendgemaakt

Van 1 tot en met 5 februari organiseert het Groninger Forum het International Film Festival Rotterdam in Groningen. Tijdens het festival vindt voor het derde jaar op rij ook de prijsuitreiking plaats van de Beste Groninger Film. De genomineerden maken kans op een prijs van duizend euro en een vertoning in het Groninger Forum. De films zijn geselecteerd op basis van kwaliteit en de connectie met de Groninger provincie en verdeeld over vier categorieën.

De genomineerden zijn:



Beste Fictie

‘In Kropsdam is iedereen gelukkig’ van Joren Molter

‘Nacht van de Fanfare’ van Anna van Keimpema

‘Wat gebeurt er als je springt?’ van Tim Zweistra

Beste Non-Fictie

‘Wat wil je nou?’ van Hans Geluk en Joshua Maldonado

‘Bezness as Usual’ van Alex Pitstra

‘Vier Seizoenen. De Meester Croneschool’ van Ester Kroezenga

Beste Videoclip

‘Modern’ Life van Town Of Saints door Harmen Ridderbos en Bert Alberts

‘Millie ofzo’ van Cazz Major door ShotByBounce

‘Kundalini’ van Headhunterz & Skytech door Anton van der Linden

Beste Film in Opdracht

‘Het vergeten graf van Anloo’ door Arno Cupédo

‘Southern Cross Schools - Hoedspruit, SA’ door Hilco Jansma

‘Enzyme Engineering’ door Jesper Buijvoets

De jury kiest uit deze genomineerden de prijswinnaar. De jury bestaat uit: Juryvoorzitter Malou Gorter (actrice, speelt o.a. in de film Tonio), Tom Slootweg (promovendus en docent Film & Media studies), Laura van Zuylen (filmjournalist bij de Filmkrant) en Meindert Talma (muzikant, schrijver en clipmaker).



De winnaars worden bekend gemaakt tijdens het IFFR in Groningen op 2 februari om 21.30 uur aan het Hereplein. De avond wordt gepresenteerd door Bram Douwes. Deze avond is gratis toegankelijk, maar er moeten online via de website van het Groninger Forum wel kaarten voor worden gereserveerd. Dit is mogelijk vanaf woensdag 25 januari.



Alle genomineerde films zullen in de maand januari uitgezonden worden door stadszender OOG TV.