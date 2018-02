Forum krijgt half miljoen voor nieuw stripmuseum Storyworld

De loterij geeft een deel van de inkomsten weg aan organisaties en goede doelen. Ook het Groninger Museum kreeg een bijdrage van 300.000 euro.



Het huidige Nederlands Stripmuseum krijgt straks een plekje in het Groninger Forum. De naam wordt veranderd naar Storyworld. Naast strips is er dan ook meer aandacht voor animaties en games.



Zevende verdieping

Storyworld komt in een ruimte van 700 vierkante meter op de zevende verdieping van het Groninger Forum. Bij de opening van het nieuwe museum, die tegelijkertijd plaatsvindt met de opening van het tien verdiepingen tellende gebouw, wordt het Nederlandse Stripmuseum opgeheven.



Het concept voor het nieuwe museum wordt in het voorjaar van 2018 uitgewerkt, meldt het Groninger Forum.