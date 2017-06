Expositie in Stripmuseum over meisjesblad Tina

In het Stripmuseum is vanaf vandaag een expositie te zien over het meisjesmagazine Tina. Het is deze maand vijftig jaar geleden dat Tina voor het eerst in de Nederlandse kiosken lag.

Het meidenblad begon als een Nederlandse variant op het Engelse tijdschrift Princess Tina, een blad dat al na 5 jaar uit de schappen verdween.



De expositie laat zien hoe Tina zich elke keer weer aan heeft gepast aan dat wat meisjes op dat moment bezighoudt. Niet alleen in de stripverhalen, maar ook in andere artikelen en fotoreportages.



Volgens het Stripmuseum is de expositie voor drie generaties een feest van herkenning. Meisjes die nu Tina lezen kunnen hun moeder en oma meenemen. Zij lazen het blad in een ander decennium en droomden weg bij andere filmsterren en pop-idolen.



De expositie voert haar bezoekers op speelse en informatieve wijze langs die perioden. Zo kunnen ze de jaren zestig herbeleven door de eerste Tina’s te lezen in een authentieke stoel uit die tijd. Iets verderop bevinden ze zich in de jaren negentig waar ze kunnen uitrusten op een bankje onder de posters van Take That en Koen Wouters, die toen in het blad stonden.



Speciale aandacht is er voor schrijfster Patty Klein, die het grootste deel van Tina’s bestaan actief meemaakte. Ze begon 44 jaar geleden als scenarioschrijfster van stripverhalen in het blad en doet dat nog steeds.



De expositie is te zien tot en met 16 november 2017.