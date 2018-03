Expo over Berend Botje in Scheepvaartmuseum

In het Noordelijk Scheepvaartmuseum is van 17 maart tot en met 27 mei een tentoonstelling te zien over admiraal Louis van Heiden uit Zuidlaren, oftewel Berend Botje.

De expositie ‘Berend Botje ging uit varen…’ verhaalt over het bijzondere leven van de zeeheld.



Als 9-jariger leerde Louis aan boord al zaken als navigeren en kaarten tekenen. Hij sprak maar liefst vijf talen en deed als zeeman veel landen aan in de koloniën in Afrika en Azië. Op zijn 22e koos hij voor een carrière bij de Russische marine waarin hij tegenslagen en successen kende.



Met name tijdens de Zeeslag bij Navarino - de laatste zeeslag waarin men alleen met zeilschepen vocht – bracht hij onder Russische vlag minstens vijf Turks-Egyptische schepen tot zinken. Waar de Russen slechts 59 man verloren, lagen de verliezen aan de Turks-Egyptische zijde op zo’n 6000 doden. Hij keerde een paar jaar later nog één keer terug naar zijn geboortedorp Zuidlaren waar hij door de bewoners werd ontvangen als een echte held.



De expositie is samengesteld door Hans van Koningsbrugge, hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). In samenwerking met het Drents Archief en Chronoscoop Film komt hij ook met een documentaire en een boek aan de vergeten zeeheld. De docu is te zien als onderdeel van de tentoonstelling.