Eurosonic gaat samenwerken met Denemarken

Eurosonic staat de komende editie in januari 2018 in het teken van Denemarken. Het is de eerste keer dat dit land ‘focusland’ is voor Eurosonic. Dat Eurosonic komende editie gaat samenwerken met Denemarken werd bekend gemaakt tijdens een popfestival in het Deense Aarhus, het SPOT festival, een Deense variant op Eurosonic/Noorderslag, zo meldt zaterdag het Dagblad van het Noorden.

Eurosonic Noorderslag is van 17 tot en met 20 januari 2018 in Groningen.

Volgens een woordvoerder is samenwerking met Denemarken interessant omdat het land de gateway vormt naar de andere Scandinavische landen. Ook is er in Denemarken een levendige popcultuur dankzij het bekende popfestival ‘Roskilde’, dat samen met Werchter en Glastonbury tot de top drie behoort van Europese popfestivals.

(Foto: eurosononic.noorderslag.nl)