Early Bird kaartverkoop Noorderzon gestart

De organisatie van Noorderzon heeft zeven voorstellingen bekendgemaakt waarvoor nu al kaarten kunnen worden gekocht. Daarbij gaat het onder andere om ‘Backbone’ van Australische circustheatergroep Gravity & Other Myths en The Fever van 600 Highwaymen. Bij deze voorstelling is de hoofdrol weggelegd voor het publiek.



Op 17 juni gaat de voorverkoop van een overig deel van de voorstellingen van start en 17 juli start dan de voorverkoop van het volledige programma.

Noorderzon is hét zomerfestival van het Noorden en trekt elk jaar opnieuw zo’n 135.000 bezoekers uit Groningen, de rest van het land en de rest van de wereld. Zij kopen gezamenlijk zo’n 50.000 kaartjes voor bijzondere en eigenzinnige voorstellingen, (muziek)optredens en performances.



Maar ook zonder een voorstelling te bezoeken, is het tijdens Noorderzon goed toeven in het plantsoen. Het festival wordt geroemd om zijn gezellige sfeer, leuke terrasjes en vele lekkere eetkraampjes.

www.noorderzon.nl

(Foto: archief, Noorderzon).