Chris Zegers vertelt in MartiniPlaza over z’n grote passie: reizen

Tijdens de lezing neemt Zegers de aanwezigen mee in zijn reiservaringen door anekdotes te delen. Met de onderliggende boodschap dat een reiservaring meer zegt over jezelf dan over het land waar je naartoe reist. Het vergroten van bewustzijn en lust voor het leven is een bijkomend thema.



Zegers is presentator, acteur en muzikant. Hij is sinds 2001 één van de vaste presentatoren van het tv-programma 3 op Reis. Hij maakte voor dat programma vele reizen.



MartiniPlaza is op 7 en 8 januari het decor van de reisbeurs REIS!. De lezing, die op zondag om 14:00 uur begint, is een onderdeel van die beurs. Belangstellenden moeten voor het verhaal van Zegers wel kaartjes kopen en extra betalen.