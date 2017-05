Café De Kar sluit zijn deuren - ooit zeer populaire café in Peperstraat redt het niet

Het bekende Groningse café De Kar aan de Peperstraat sluit per 1 juli zijn deuren. Het personeel van De Kar maakte de sluiting in de nacht van vrijdag op zaterdag bekend via de Facebook-pagina van het café.

Volgens de Facebookpost had de kroeg het al jaren moeilijk. "Het is na jaren worstelen – met ups en vooral downs – niet meer financieel mogelijk om De Kar draaiende te houden", aldus de verklaring.



De Kar opende in 1972 zijn deuren als dancing en was jarenlang een belangrijk poppodium voor Groningen.





Foto: Wikimedia Commons - CWKramer | Licentie: CC-BY-SA-3.0-NL