'Bowiecampagne' genomineerd voor Citymarketing Awards 2017

De wintercampagne met als leidend thema de internationale tentoonstelling David Bowie is in het Groninger Museum, was een integrale citymarketingbenadering, waarbij met een relatief klein budget een grote internationale doelgroep werd bereikt en een aantal strategische doelstellingen is gerealiseerd, zo meldt Marketing Groningen.

De veelzijdige Bowie paste volgens Marketing Groningen uitstekend bij de positionering van Groningen als creatieve en eigenzinnige cultuurstad. De tentoonstelling vormde de spil tussen culturele instellingen, winkeliers, musea en podia om gezamenlijk niet alleen meer bezoek naar het museum, maar ook naar de binnenstad te trekken met een doorlopend Bowie-programma. De campagne maakte daarnaast een duidelijke verbinding met de nieuwe destinaties van Groningen Airport Eelde zoals Southend en Gdańsk via verschillende mediakanalen.





De andere genomineerden zijn: gemeente Den Bosch met Jheronimus Bosch 500 jaar, Leiden Marketing met de campagne T-Rex ontdekt, CommunicatieLab gemeente Den Haag met merkboek Den Haag en Citymarketing Ede met Ede kiest voor Food.





De juryprijs wordt op 14 februari in ‘s- Hertogenbosch uitgereikt tijdens de Dag van de Citymarketing. Naast de juryprijs is er ook een publiekprijs waarop deelnemers van de vakdag voor citymarketingprofessionals kunnen stemmen.