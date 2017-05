Bijzondere uitkijktoren in De Onlanden bij Groningen

Natuurmonumenten is gestart met de bouw van een uitkijktoren in natuurgebied De Onlanden. Het uitzichtpunt wordt 25 meter hoog. Bij de uitkijktoren komt een parkeerplaats en een wandelpad. Bezoekers van De Onlanden kunnen straks genieten van een wijds uitzicht over het natte natuurgebied dat zich uitstrekt tot aan de stad Groningen.

Op dit moment wordt gewerkt aan de fundering van de toren,’ legt boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten uit. ‘Terwijl de fundering moet uitharden, wordt achter de schermen hard gewerkt aan de toren zelf.’ De uitkijktoren wordt buiten het natuurgebied gemaakt door Bouwbedrijf Doornenbal uit Appelscha en abtWassenaar uit Haren. De toren bestaat uit een staalconstructie, bekleed met hout uit bossen van Natuurmonumenten op de Veluwe. In juli wordt het geheel op locatie in elkaar gezet.

Uit een eerder gehouden enquête bleek dat de bezoekers van De Onlanden enthousiast zijn over de uitkijktoren. Vanuit de hoogte is het Eelderdiep en de andere waterpartijen in het gebied goed te zien. ‘De Onlanden is ingericht als waterberging. Bij hevige regenval loopt een groot deel van het natuurgebied onder water en zal het uitzicht spectaculair zijn,’ verwacht boswachter Bart Zwiers.

De uitkijktoren komt op het Beeld te staan, aan de zuidkant van De Onlanden. Het Beeld is een hoger gelegen kop in het gebied met een paar weilandjes, omzoomd door houtwallen. Het ligt op de hoek van de Drentse Dijk en de Noorddijk. Een gemarkeerde wandelroute vanaf de Onlanderij leidt straks bezoekers naar de toren.

De uitkijktoren is een ontwerp van Ateliereen Architecten en wordt betaald door Regio Groningen Assen, de gemeenten Groningen en Noordenveld en particulieren. Naar verwachting is de uitkijktoren in september toegankelijk voor bezoekers in De Onlanden.