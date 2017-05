Big Taste Festival strijkt neer op het Damsterplein

Het Big Taste Festival is een heerlijk foodtruck festival waarbij alles draait om eten! Twintig foodtrucks verzorgen heerlijke streetfoodgerechten voor jong en oud! Daarbij zijn er ook tal van optredens door diverse bands en DJ’s die zorgen voor de heerlijke muziek. DJ Lowpro, Funky Five, Friends of Soul, DJ Gerben Brouwer, Deys, DJ Nathan, Don’t Feed The Panda en Juan Carlos komt langs met zijn dansschool. Alle ingrediënten voor lekker eten, drinken, muziek en dansen bij elkaar!



Of je nu zin hebt in een 100% rundvleesburger, Asian grill, Indonesisch, lekker zoete aardappelfrietjes of een heerlijk ijsje je kunt het allemaal proeven op het Big Taste Festival. Alle foodtrucks in Groningen werken met verse ingrediënten en heel veel passie, en dat proef je terug in hun gerechtjes! Het festival is gratis toegankelijk.



Big Taste begint vrijdag en duurt tot en met zondag.



http://www.bigtastefestival.nl/