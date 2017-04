Big Taste Festival: heerlijkste streetfood op Damsterplein op 5, 6 en 7 mei

Groningen wordt steeds meer een stad van levensgenieters. Want na een whisky- en bierfestival komt er in het weekend van 5,6 en 7 mei op het Damsterplein een Big Taste Festival. Daar kunnen liefhebbers van heerlijk eten, bijzondere gerechten en onverwachte broodjes hun hart ophalen.

Het Big Taste Festival is een heerlijk foodtruck festival waarbij ALLES draait om eten. Twintig foodtrucks verzorgen heerlijke streetfoodgerechten voor jong en oud.





Daarbij zijn er ook tal van optredens door diverse bands en DJ’s die zorgen voor de heerlijke muziek. DJ Lowpro, Funky Five, Friends of Soul, DJ Gerben Brouwer, Deys, DJ Nathan, Don’t Feed The Panda en Juan Carlos komt langs met zijn dansschool.





Alle ingrediënten voor lekker eten, drinken, muziek en dansen bij elkaar, aldus de organisatie.