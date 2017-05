'Bevrijdingsdag moet je in Groningen zijn!’

Komende vrijdag 5 mei is het Bevrijdingsdag, en in Groningen wordt dat uitvoerig gevierd. Opnieuw is er een uitgebreid programma in het Stadspark, al vanaf twaalf uur ’s middags. Dit jaar breidt het festival uit met een nieuw gebied, genaamd Weide Wereld . Informatie over het programma is te vinden op https://citytrip.groningen.nl/evenementen-groningen/bevrijdingsfestival en www.bedrijdingsfestivalgroningen.nl . In de aanloop naar 5 mei kan men gratis Vrijheidscolleges bijwonen van Prem Radhakishun en Frank Furedi. Op 5 mei zelf is er in de ochtend ook een bijzondere Vrijheidsmaaltijd met Dolf Jansen. Meld je nu aan .

Ook dit jaar zijn er weer verschillende podia in het stadspark. Dit jaar breidt het festival uit met een nieuwe area, genaamd Weide Wereld. Kom dansen of geniet in het groene gras van optredens uit de wijde wereld, van lekker eten en interessante doe-dingen.



Zo kun je bij Het Vrije Woord op allerlei creatieve manieren met taal aan de slag om vrijheid door te geven. Partnerorganisaties Amnesty International en ProDemos laten zien hoe zij zich inzetten voor vrijheid en hoe jij daarbij kan helpen.



Ook kan je telefoon door de wasstraat. Bits of Freedom maakt hem niet alleen van buiten schoon, maar leert je ook hoe je kunt bellen en browsen zonder pottenkijkers en luistervinken. Of zweef in alle vrijheid een rondje in de zweefmolen!

Line-up



Main Stage



12:30 - 13:00 De Jeugd van Tegenwoordig

13:30 - 14:15 Dubioza Kolektiv

14:45 - 15:30 Sue the Night

16:00 - 17:00 Tom Odell

17:45 - 18:45 Youngr

19:30 - 20:30 Glass Animals

21:00 - 22:00 Chef’Special

22:30 - 23:30 Kraantje Pappie

Sena Performers Stage



14:00 - 14:30 DJ Melo

14:30 - 15:00 ANBU

15:10 - 15:40 Jairzinho

15:45 - 16:15 Kevin

16:25 - 16-55 Manzi

17:15 - 17:45 Yung Nnelg

18:00 - 18:30 Boyz in the Woods

18:45 - 19:15 Boef

19:30 - 20:00 Donnie

20:15 - 20:30 Sjaak

21:00 - 21:30 Lil’Kleine

21:45 - 23:00 Bizzey

Weide Wereld



13:00 - 14:00 Baloji

14:00 - 15:00 DJs hosted by Pushin Wood

15:00 - 16:00 Ronald Snijders

16:00 - 16:55 DJs hosted by Pushin Wood

17:00 - 18:00 Kel Assouf

18:00 - 19:00 DJs hosted by Pushin Wood

19:00 - 20:00 Orlando Julius & The Heliocentrics

20:00 - 21:00 DJs hosted by Pushin Wood

Dansen bij de bus



13:00 - 14:00 Magnificence

14:00 - 15:30 Odette

15:30 - 16:30 Mike Cervello

16:30 - 18:00 De Sluwe vos

18:00 - 19:00 T & Sugah

19:00 - 20:00 Eye-D & Hidden

20:00 - 21:30 Reinier Zonneveld

21:30 - 23:00 Juliana Yamasaki

Podium Noord



12:30 - 13:00 Dion Bouwes

13:30 - 14:00 Pieter van der Zweep

14:30 - 15:00 Krödde

15:30 - 16:00 Thijs Pot

16:30 - 16:55 Erwin de Vries

17:30 - 18:00 The Outtakes

18:30 - 19:00 Burdy

19:30 - 20:00 Hans Hannemann

20:30 - 21:00 CT Heida

21:30 - 22:15 Pé & Rinus & De Containers

Local Heroes



13:00 - 13:30 Joost Dijkema

14:00 - 14:30 We Love You Sally Lightfoot

15:00 - 15:30 Haas

16:00 - 16:30 Kinoo

17:05 - 17:30 Winnaar POPGroningen Talen Award

18:00 - 18:30 Hollow Men

19:00 - 19:30 A Fugitive

20:00 - 20:30 Model Depose

21:00 - 21:30 LGHTNNG

22:15 - 23:00 Electropoëzie

(Bron en meer informatie: www.citytrip.groningen.nl)