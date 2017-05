Academie Minerva start unieke tekenmarathon

Academie Minerva in Groningen organiseert donderdag 1 en vrijdag 2 juni een ’tekenmarathon’. Studenten van de RUG en Academie Minerva kunnen dan aan de lopende band komen tekenen. Live modellen, stillevens, performances, dansers en muzikanten, alles komt voorbij als mogelijk tekenobject in de Centrale Hal van de Academie aan het Zuiderdiep 158. De tekenmarathon vormt de start van het project Drawing North

Academie Minerva Hanzehogeschool Groningen, Museum De Buitenplaats en Rijksuniversiteit Groningen gaan onder de noemer Drawing North als een collectief samenwerken rondom het thema tekenen. Door middel van een gezamenlijk ontwikkeld programma willen zij een unieke basis vormen waarbinnen onderzoek, artistieke praktijk en de presentatieruimte samenkomen.

Het idee voor deze samenwerking ontstond in 2015, toen Museum De Buitenplaats besloot tekenen als kunstvorm meer onder de aandacht te brengen door middel van minstens één jaarlijkse expositie rondom dit thema.

Door de samenwerking met Academie Minerva en de RUG wordt tekenen niet alleen als kunstvorm in een bredere context van beeldende kunst geplaatst, maar wordt ook de dialoog tussen studenten Kunstgeschiedenis en studenten van Academie Minerva bevorderd. Gezamenlijk kunnen de studenten deelnemen aan masterclasses, tentoonstellingen samenstellen en in gesprek gaan met opkomende en gevestigde kunstenaars via Museum De Buitenplaats.

Hierdoor ontstaat een cross-over die niet alleen artistiek, maar ook kunsthistorisch onderzoek stimuleert. De drie instellingen bieden een combinatie van kennis- en presentatieplatforms, waarbinnen kennisuitwisseling zichtbaar kan worden gemaakt aan een breed publiek.

Start

De start van Drawing North vindt plaats bij de Tekenmarathon bij Academie Minerva. De resultaten worden tentoongesteld in een supersnelle crashexpositie die opent op vrijdag 2 juni om 17:00 en maar twee uur te zien zal zijn. Tijdens deze opening presenteert Drawing North zichzelf als collectief.

Wanneer: Donderdag 1 & vrijdag 2 juni van 9 tot 21

Waar: De Centrale Hal, Gedempte Zuiderdiep 158, Academie Minerva

Hoe: Breng eigen materiaal mee ( er is een beperkte hoeveelheid materiaal aanwezig)