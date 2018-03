Aanstormend Gronings kunsttalent in CBK

Deelnemende kunstenaars zijn: Afke Manshanden, Emilio Veendorp en Joyce Zwerver. De tentoonstelling is van woensdag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur en zaterdag van 13 tot 17 uur te zien aan de Trompsingel 27 in Groningen, zie ook www.cbkgroningen.nl.

Afke Manshanden studeerde vorig jaar cum laude af als scenograaf aan Academie Minerva. Eerder studeerde ze al af als fotograaf. In haar afstudeerwerk In de tussentijd staat ze stil bij het leven. Tegenwoordig worden we volgens haar geleefd door routine: slapen, eten, werken, eten, slapen. We vergeten om in het ‘nu’ te leven en van het ‘nu’ te genieten. In haar video-installatie kun je daarom het ‘nu’ ervaren. De installatie bestaat uit vier portretten van het dagelijks leven.

Emilio Veendorp studeerde grafisch ontwerp aan Academie Minerva. In het CBK presenteert hij zijn installatie A seat at a table. Het zijn bevindingen in een ruimte met lineaire verbanden. De losse objecten in deze installatie positioneert hij zodanig dat de ‘ruimte’ ertussen visueel wordt gemaakt en waarde krijgt. Veendorp beschouwt de tussenruimte namelijk als een venster naar een nieuw gebied, wellicht een nieuwe wereld.

Joyce Zwerver presenteert haar werk Bloodrelatives IV. Het immense werk bestaat uit repeterende onderdelen op calqueerpapier. De ‘vlekken’ in dit werk ontstonden door ecoline op papier te gieten en het papier vervolgens dubbel te klappen. De gevormde vlekken heeft de kunstenares uitgescheurd en associatief geordend. Bloodrelatives IV wordt vrij in de ruimte gepresenteerd. Zwerver wil zo onderzoeken wat het licht in combinatie met het materiaal doet.

Foto's: Stills uit In de tussentijd van Afke Manshanden