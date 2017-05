Internationale line-up bij Jazz te Gast in Zuidhorn

Het eigenzinnige festival Jazz te Gast in Zuidhorn heeft op zaterdag 10 juni een internationale line-up. Bijzonder is dat een groep artiesten een dag van tevoren al bij elkaar komt om nieuwe muziek te maken. Het festival vindt vanaf 13:30 uur plaats in de sfeervolle tuinen van De Gast in Zuidhorn.

Dave Douglas (Artist in Residence) is samen met Reinier Baas (Artist Entrepeneur) verantwoordelijk voor de artistieke kern van het festival. Zij nodigen een groep vooraanstaande Nederlandse, Duitse, Zweedse en Amerikaanse jazzmusici uit om in korte tijd gezamenlijk gloednieuw materiaal te maken.



Nieuw materiaal in nieuwe combinaties

In deze ‘Green House’ participeren Joris Roelofs, Nora Fischer, Michael Moore, Jonas Burgwinkel, Ben van Gelder, Petter Eldh, Tony Roe en Marta Warelis. De musici komen op de dag voorafgaand aan het festival samen in het dorp en werken daar, in de huizen aan de Gast, aan nieuw materiaal in nieuwe combinaties. Zij presenteren dat de volgende dag aan publiek in korte, frisse concertjes in de tuinen aan de Gast.



Talentstage

Naast deze ‘Green House’ spelen er ook ensembles als TBA, Sanem Kalfa & George Dumitriu en Demydczuk invites op Jazz te Gast en zal het Noordpool Troupe ft. Janne Schra optreden. Een speciale Talentstage, biedt ruimte aan aanstormend talent uit de omgeving. Aan het einde van de middag kan er gegeten worden aan De Gast.



Noordpool Orkest

's Avonds vindt een samenwerking tussen de solisten van de ‘Green House’ en het Noordpool Orkest plaats. Kaarten voor dit unieke avondconcert zijn te koop via de website voor €16,50 excl. servicekosten.



Meer informatie is te vinden op www.jazztegast.nl.