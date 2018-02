Women on Wheels verhuist naar Assen; wielerevenement verlaat Groningen

Op zondag 20 mei wordt de derde editie van Women on Wheels gehouden. Een wielerevenement specifiek gericht op vrouwenwielrennen. De eerste twee edities werden gehouden op sportpark Corpus den Hoorn rondom de wielerbaan. Dit jaar is het Regionaal Wielercentrum in Assen het decor. De organisatie wil deelnemers alle vormen van wielrennen aan kunnen bieden. Dat kan in Assen beter dan in Groningen.