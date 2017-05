Week van de waarheid Mollema in Giro; klimmer kan zich geen tijdsverlies meer permiteren

De Ronde van Italië begint dinsdag aan de slotweek. Vijf bergetappes en een afsluitende tijdrit in Milaan staan nog op het programma. Het zal loodzwaar worden weet ook Bauke Mollema, die zaterdag onverwacht 1.44 minuten prijs moest geven op de sterkste renners. Daardoor is het perspectief voor de Groninger, die nu zesde staat, om kans te maken op het podium serieus verminderd. Zoals hij zelf zegt. 'Een slechte dag kan ik me niet meer permitteren.'

De Koninginnerit staat dinsdag op het programma. Een rit van 227 kilometer tussen Rovetta en Bormio. De renners klimmen naar het dak van de Giro. De Stelvio is de tweede klim van de dag en is ruim 2.700 meter hoog. Het peloton begint met de gevreesde Mortirolo. De derde klim is de Stelvio van de andere kant, waarna een technische afdaling volgt naar de finish. Mollema heeft op dit moment een achterstand van 4.32 minuten op de drager van het roze Tom Dumoulin.



De kopman van Trek Segafredo liet op de rustdag weten dat de rit van zaterdag misschien niet zwaar genoeg voor hem was, waardoor hij minder goed uit de verf kwam. Als dat de reden was dan kunnen we nog een hoop vuurwerk van de Groninger verwachten de komende dagen. Er moeten nog bijna twintig serieuze cols beklommen worden. Om op het podium te komen, moet Mollema op dit moment minimaal 1.11 minuten goedmaken op de Fransman Thibaut Pinot.