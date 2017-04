Voorjaar Tom-Jelte Slagter valt tot nu toe erg tegen; slechts één top tien klassering

Terwijl Bauke Mollema en Martijn Keizer op Tenerife zitten en een hoogtestage ondergaan ter voorbereiding op de Ronde van Italië, de Giro start vrijdag 5 mei op Sardinië, zijn de ogen in de Waalse klassiekers vanuit Gronings perspectief gericht op Slagter. Maar het wil nog niet echt vlotten dit wielerjaar. Normaal gesproken is de kleine klimmer aan het begin van het seizoen al vroeg in vorm, maar dat was nu niet zo. In 26 koersdagen kon één keer een top tien klassering genoteerd worden. Dat was op 21 januari in de Tour Down Under. In de vijfde etappe werd Slagter tiende. De ambities zijn er wel. Ook afgelopen weekend in de Gold Race wilde Slagter er voor gaan, maar het lukte niet.



Toen de finale begon zat Slagter in het verkeerde deel van het peloton. Op de Keutenberg met nog dertig kilometer te gaan was duidelijk dat de renner van Canondale te ver van achteren zat. De Waalse Pijl is een koers die Slagter aan kan. Op de steile Muur van Huy kan Slagter zijn explosiviteit goed kwijt. Zijn beste klassering dateert van 2014 toen Slagter vijfde werd in Huy. Een jaar later was de negende plaats zijn deel en in 2013 eindigde hij als veertiende. Het zou voor de 27-jarige Slagter prettig zijn om zijn seizoen in de Waalse Pijl in positieve zin om te keren.