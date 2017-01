Veel geruchten over vertrekkende spelers FC Groningen; alleen Rusnák is concreet

Verhalen over andere spelers die in verband gebracht worden met vertrek uit het Noordlease Stadion wordt door directeur Hans Nijland naar het rijk der fabelen verwezen in zijn wekelijkse nieuwsbrief: "Op dit moment is er maar één mogelijke transfer concreet en dat is die van Albert Rusnák. Wij hebben met Real Salt Lake een akkoord bereikt over de overgang van Rusnák naar de Amerikaanse MLS. Of het ook daadwerkelijk tot een transfer komt, ligt nu aan de speler en zijn management. Wij wachten af hoe dit zich de komende dagen verder gaat ontwikkelen.”



Nijland laat in dezelfde nieuwsbrief weten geen vervanger voor Rusnák aan te trekken: " Mocht de overgang naar Salt Lake City worden afgerond, dan zullen wij geen vervanger voor hem aantrekken. Samen met de technische staf hebben wij namelijk de overtuiging dat we zijn vertrek binnen de huidige selectie kunnen opvangen. Maar het is nog lang geen 31 januari en tot die tijd kan er nog van alles gebeuren.”



FC Groningen hervat de competitie volgende week zaterdag met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. In de aanloop daarnaartoe oefent de FC donderdagavond in Almere tegen Almere City. Daarna reist de selectie door naar Duitsland om zondag te oefenen tegen TSG 1899 Hoffenheim. Het is nog afwachten of Rusnák daar ook bij aanwezig zal zijn.